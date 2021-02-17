Месси не нанес ни одного удара по воротам ПСЖ с игры

Аргентинец провел не лучший поединок.

Барселона потерпела разгромное поражение от ПСЖ в первой встрече команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в составе каталонцев забил Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти на 27-й минуте матча.

Примечательно, что за весь поединок помимо одиннадцатиметрового удара аргентинец нанес всего один, — со штрафного, попав при этом в стенку.

Напомним, что при этом, благодаря голу с пенальти, Лионель Месси повторил рекорд форварда мадридского Реала Рауля.

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