Месси не нанес ни одного удара по воротам ПСЖ с игры

Барселона потерпела разгромное поражение от ПСЖ в первой встрече команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в составе каталонцев забил Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти на 27-й минуте матча.
Примечательно, что за весь поединок помимо одиннадцатиметрового удара аргентинец нанес всего один, — со штрафного, попав при этом в стенку.
Напомним, что при этом, благодаря голу с пенальти, Лионель Месси повторил рекорд форварда мадридского Реала Рауля.
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