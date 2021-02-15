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Куман: Нам необходимо, чтобы Месси был в лучшей форме против ПСЖ

15 февраля 2021

Рональд Куман, Getty Images

Наставник Барселоны высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Барселона примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов касательно предстоящего противостояния.

"Подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет очень трудной испытание — у ПСЖ сильная команда. Думаю, противостояние получится любопытным: Барса значительно прибавила в последние месяцы, и ПСЖ на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

О самочувствии центрального защитника Жерара Пике:

"Он в порядке. Жерар тренировался в общей группе последние четыре или пять дней. Нам кажется, что он будет готов к предстоящему матчу, но у меня есть еще один день, чтобы решить, будет ли он в команде".

О кадровых проблемах ПСЖ ввиду отсутствия Неймара и Анхеля Ди Марии:

"Каждой команде важно, чтобы все игроки были в строю.  Мы не досчитались Рональда Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо. Приходится жить с этими проблемами и готовить других игроков. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Надеюсь, что сможем воспользоваться ими в завтрашнем матче".

О капитане своей команды Лионеле Месси:

"Месси — лучший игрок в мире. Нам надо, чтобы завтра он был в лучшей форме. Килиан Мбаппе очень быстр и способен доставить много проблем, но мы настраиваемся на хорошую игру, ведь такими матчами надо наслаждаться".

Напомним, матч Барселона — Пари Сен-Жермен состоится во вторник, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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