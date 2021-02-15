Куман: Судьи должны защищать таких игроков, как Неймар, Месси и Роналду

Звездный бразилец пропустит первый матч с Барселоной в Лиге чемпионов.

Барселона примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман поделился мнением о нападающем парижского гранда Неймаре, который не сможет сыграть против его команды из-за травмы ​приводящей мышцы левой ноги.

"Необходимо защищать таких футболистов, как Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду... Ведь они своими выступлениями доставляют нам удовольствие. Судьи должны защищать их, при этом я прекрасно понимаю, что футбол — контактный вид спорта".

"Лучшие матчи проходят только тогда, когда на поле выходят лучшие. Неизвестно, как отсутствие Неймара отразится на качестве игры ПСЖ. У нас также есть кадровые проблемы. Надеюсь, через две недели все будут в строю", — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, матч Барселона — Пари Сен-Жермен состоится во вторник, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.