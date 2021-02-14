РБ Лейпциг — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Старт раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого немецкий РБ Лейпциг на поле стадиона Пушкаш-Арена в Будапеште будет принимать английский Ливерпуль.
В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.
Стоит отметить, что предстоящая игра станет первой в истории взаимоотношений между данными клубами.
Матч РБ Лейпциг — Ливерпуль состоится 16-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
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