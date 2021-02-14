РБ Лейпциг — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг — Ливерпуль.

Старт раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого немецкий РБ Лейпциг на поле стадиона Пушкаш-Арена в Будапеште будет принимать английский Ливерпуль.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Стоит отметить, что предстоящая игра станет первой в истории взаимоотношений между данными клубами.

Матч РБ Лейпциг — Ливерпуль состоится 16-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

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