Куман: Для любой команды важно, чтобы в строю были все игроки

16 февраля 2021

Рональд Куман и футболисты Барселоны, Getty Images

Наставник "сине-гранатовых" прокомментировал отсутствие ключевых футболистов ПСЖ в первой встрече команд.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о кадровых проблемах накануне матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Для любой команды важно, чтобы в строю были все игроки. Нам, например, не помогут Рональд Араухо, Серджи Роберто, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо.

С этим приходится мириться и готовить остальных футболистов. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надеюсь, завтра мы их используем.

Пике? Он в порядке. Жерар тренировался в общей группе последние четыре или пять дней. Нам кажется, что он будет готов к предстоящему матчу, но у меня есть еще один день, чтобы решить, будет ли он в команде", — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Ранее наставник "сине-гранатовых" прокомментировал травму форварда ПСЖ Неймара, в связи с которой бразилец пропустит первую встречу команд.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Рональд Куман, Getty Images 14 февраля 2021 Куман — о предстоящем матче с ПСЖ: Мне кажется, команды равны по силам
Рональд Куман, Getty Images 15 февраля 2021 Куман: Нам необходимо, чтобы Месси был в лучшей форме против ПСЖ
Маурисио Почеттино, getty images 16 февраля 2021 Почеттино: Внимательно следил за эволюцией Барселоны, когда ее возглавил Куман
Маурисио Почеттино, getty images 16 февраля 2021 Почеттино: Победа в Лиге чемпионов — главная цель ПСЖ
Неймар, Getty Images 12 февраля 2021 Почеттино: Потеря Неймара и Ди Марии — хороший вызов для команды
Рикард Пуч, Getty Images 14 февраля 2021 Пуч: Я благодарен Куману за предоставленное время
 
 Rambler's Top100