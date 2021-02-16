Куман: Для любой команды важно, чтобы в строю были все игроки

Наставник "сине-гранатовых" прокомментировал отсутствие ключевых футболистов ПСЖ в первой встрече команд.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о кадровых проблемах накануне матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Для любой команды важно, чтобы в строю были все игроки. Нам, например, не помогут Рональд Араухо, Серджи Роберто, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо.

С этим приходится мириться и готовить остальных футболистов. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надеюсь, завтра мы их используем.

Пике? Он в порядке. Жерар тренировался в общей группе последние четыре или пять дней. Нам кажется, что он будет готов к предстоящему матчу, но у меня есть еще один день, чтобы решить, будет ли он в команде", — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Ранее наставник "сине-гранатовых" прокомментировал травму форварда ПСЖ Неймара, в связи с которой бразилец пропустит первую встречу команд.

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