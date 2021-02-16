Почеттино: Победа в Лиге чемпионов — главная цель ПСЖ

Главный тренер парижан дал комментарий перед матчем против Барселоны.

В рамках первого поединка 1\8 финала плей-офф Лиги чемпионов Барселона на своем поле встретится с ПСЖ.

Главный тренер парижан уверен, что поединок будет особенным, а также рассказа о главной цели клуба.

"Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — основная цель клуба.

Условия такие, какие есть, но к завтрашнему матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен. Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы. В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим чтобы у ПСЖ был свой характер", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона — ПСЖ состоится 16-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.