Почеттино: Внимательно следил за эволюцией Барселоны, когда ее возглавил Куман

Наставник ПСЖ высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Барселоны.

Барселона примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "сине-гранатовыми".

"Выйдя в 2020 году в финал Лиги чемпионов, ПСЖ имел отличную возможность достичь того, о чем мечтал 50 лет. Сейчас у нас есть еще один шанс. Нужно идти к своей цели шаг за шагом и не забывать, какие сложные испытания нам предстоят. Для начала мы встретимся с Барселоной".

"Дома в Лондоне я внимательно следил за эволюцией Барселоны с тех пор, как ее возглавил Рональд Куман. Совершенно очевидно, что команда начала новую главу в своей истории. Едва оказавшись в Барселоне, Куман начал работу, стремясь выжать максимум из команды. Прошло семь месяцев, какие-то идеи Рональда уже воплощены в жизнь. Что самое главное, вся команда знает, чего от нее хочет тренер".

"Я вижу крепкую команду с талантливыми футболистами и четким планом на игру. Эта команда построена для громких побед и обладает классными бойцовскими качествами. У нее менталитет победителя, как и должно быть в больших клубах. В ПСЖ такая же ситуация — мы тоже хотим сражаться и побеждать".

"Безусловно, нам нужно разработать подробный план — как мы будем атаковать против Барселоны, как собираемся сдерживать соперника. Но мы верим в наших футболистов, которые должны наилучшим образом выполнить свою работу для достижения положительного результата", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Барселона — Пари Сен-Жермен состоится во вторник, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.