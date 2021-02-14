Куман — о предстоящем матче с ПСЖ: Мне кажется, команды равны по силам

Наставник "сине-гранатовых" высказался о шансах своего клуба на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями накануне поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"У нас есть уверенность, которая поможет пройти дальше. И у них, и у нас есть потери. Нужно действовать очень хорошо, если мы хотим выбить их. Нас точно ждет увлекательный матч. Они сильны, как и мы.

Мы должны действовать более эффективно, чем когда-либо, и очень качественно сыграть в обороне. Мне кажется, команды равны по силам.

Чувствуем ли мы себя непобедимыми? Скорее, да. Мы создаем много моментов, а это придает уверенность. Но если бы в моем распоряжении были все наши игроки, то было бы лучше, конечно.

Месси счастлив, и я вижу это. Ему легче, когда партнеры по команде следуют за ним. Нам нужна лучшая версия его, чтобы пройти ПСЖ", – цитирует Кумана As.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной.

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