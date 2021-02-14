Лацио
2
Брюгге
2
08 декабря
19:55
Зенит
1
Боруссия Д
2
08 декабря
19:55
Челси
1
Краснодар
1
08 декабря
22:00
Ренн
1
Севилья
3
08 декабря
22:00
Динамо Киев
1
Ференцварош
0
08 декабря
22:00
Барселона
0
Ювентус
3
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
3
Манчестер Юнайтед
2
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
09 декабря
19:55
Аякс
0
Аталанта
1
09 декабря
19:55
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
09 декабря
19:55
Бавария
2
Локомотив Москва
0
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
0
Атлетико
2
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
2
Боруссия М
0
09 декабря
22:00
Интер
0
Шахтер
0
09 декабря
22:00
Олимпиакос
0
Порту
2
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
3
Марсель
0
09 декабря
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 февраля
22:00
РБ Лейпциг
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
Севилья
-
Боруссия Д
-
17 февраля
22:00
Порту
-
Ювентус
-
17 февраля
22:00
Атлетико
-
Челси
-
23 февраля
22:00
Лацио
-
Бавария
-
23 февраля
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
24 февраля
22:00
Боруссия М
-
Манчестер Сити
-
24 февраля
22:00
Ювентус
-
Порту
-
09 марта
22:00
Боруссия Д
-
Севилья
-
09 марта
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 марта
22:00
Ливерпуль
-
РБ Лейпциг
-
10 марта
22:00
Реал Мадрид
-
Аталанта
-
16 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Боруссия М
-
16 марта
22:00
Челси
-
Атлетико
-
17 марта
22:00
Бавария
-
Лацио
-
17 марта
22:00

Куман — о предстоящем матче с ПСЖ: Мне кажется, команды равны по силам

14 февраля 2021

Рональд Куман, Getty Images

Наставник "сине-гранатовых" высказался о шансах своего клуба на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями накануне поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"У нас есть уверенность, которая поможет пройти дальше. И у них, и у нас есть потери. Нужно действовать очень хорошо, если мы хотим выбить их. Нас точно ждет увлекательный матч. Они сильны, как и мы.

Мы должны действовать более эффективно, чем когда-либо, и очень качественно сыграть в обороне. Мне кажется, команды равны по силам.

Чувствуем ли мы себя непобедимыми? Скорее, да. Мы создаем много моментов, а это придает уверенность. Но если бы в моем распоряжении были все наши игроки, то было бы лучше, конечно.

Месси счастлив, и я вижу это. Ему легче, когда партнеры по команде следуют за ним. Нам нужна лучшая версия его, чтобы пройти ПСЖ", – цитирует Кумана As.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Лионель Месси, Getty Images 02 февраля 2021 Барселона задолжала Месси более 60 млн евро
Лионель Месси и Рональд Куман (справа), Getty Images 04 февраля 2021 Куман — о словах про Месси в ПСЖ: Это неуважение, они просто стараются подогреть грядущий матч
Жюль Кунде, фото getty images 12 февраля 2021 ПСЖ включился в борьбу за Кунде
Рикард Пуч, Getty Images 14 февраля 2021 Пуч: Я благодарен Куману за предоставленное время
Севилья — Барселона, Getty Images 11 февраля 2021 Севилья — Барселона 2:0 Видео голов и обзор матча
 
 Rambler's Top100