Клопп — Нагельсманну: После финального свистка матч не выиграть, лучше выпить пива

Главные тренеры РБ Лейпциг и Ливерпуля пообщались накануне встречи в Лиге чемпионов.

Перед встречей в 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпциг и Ливерпуля их тренеры Юлиан Нагельсманн и Юрген Клопп вспомнили прошлые встречи и обсудили ситуацию в современном футболе для официального сайта УЕФА.

О работе в условиях изоляции...

Юрген Клопп: "У нас сейчас в здании лютый холод, все нараспашку в связи с мерами безопасности. Но это лишь одно из изменений. В связи с тем, что игроки фактически находятся в изоляции и не общаются между собой, новичкам очень тяжело вливаться в коллектив. А как у вас в Германии?"

Юлиан Нагельсманн: "Футболистам запрещено встречаться с другими людьми, а когда они отправляются домой, то сидят там в изоляции. В таких условиях очень трудно настраиваться на матчи каждые три дня. У нас есть несколько игроков, которые вообще не говорят по-немецки, и они даже язык толком выучить не могут, потому что ни с кем не общаются. В устоявшуюся команду новичкам вообще трудно вписаться, но сейчас условия вовсе экстремальные".

О смене клубов и высоких ожиданиях...

Ю.К.: "Как тебе дался переход из Хоффенхайма в Лейпциг? Есть отличия? Мне кажется, что нет..."

Ю.Н.: "В целом, условия схожие. Ожидания тут повыше, денег тратится больше. Но я не раздавлен ожиданиями, все-таки Лейпциг только строится и развивается. От тебя в Боруссии наверняка ждали большего, чем в Майнце".

Ю.К.: "Это был естественный шаг вперед. И ответственность не давит непомерной тяжестью, ведь и состав, и возможности лучше. Но напряжение в работе, конечно, больше".

О последней встрече, когда Ливерпуль обыграл Хоффенхайм...

Ю.Н.: "Прекрасно помню матчи между Хоффенхаймом и Ливерпулем в раунде плей-офф сезона-2017/18. В первом матче сыграли хорошо, если бы не промазанный пенальти... А во втором нас просто перебегали — к 17-й минуте мы проигрывали 0:3... Интересно было бы посмотреть, как все обернулось бы, реализуй Крамарич тот пенальти".

Ю.К.: "Да было бы любопытно посмотреть... Я до тех матчей много слышал о Юлиане Нагельсманне, а когда получил аналитику перед матчем, то подумал: "Ого! Снимаю шляпу! Он уделяет большое внимание грамотным игровым процессам". После ответного матча пошел искать Юлиана. Нашел его в какой-то комнатке, где он и его помощники сидели вокруг лэптопа и явно что-то анализировали — почему все случилось именно так?"

Ю.Н.: "Да, помню, и ты закрыл мой лэптоп и сказал: "Хватит, матч закончился, уже ничего не изменишь. Пойдем лучше пива выпьем". Мне потребовалось некоторое время, чтобы это осознать".

Ю.К.: "Исходя из моего опыта, после финального свистка матч уже не выиграешь".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг — Ливерпуль состоится во вторник, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua запланирована онлайн-трансляция поединка.

Ранее стало известно, где можно посмотреть матч, а также букмекерские котировки.

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