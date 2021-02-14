РБ Лейпциг — Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Немецкий клуб проведет домашнюю встречу с чемпионами Англии.

В рамках первого поединка 1\8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА немецкий РБ Лейпциг проведет домашний поединок против английского Ливерпуля 16 февраля.

В прямом эфире поединок с участием "Красных быков" и коллектива Юргена Клоппа покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Матч РБ Лейпциг — Ливерпуль состоится на Пушкаш-Арене в Будапеште во вторник, 16 февраля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.