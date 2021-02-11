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Неймар пропустит первый матч против Барселоны в Лиге чемпионов

11 февраля 2021

Неймар, getty images

Парижане не смогут рассчитывать на своего лидера.

Неймар пропустит четыре недели из-за травмы, сообщает официальный сайт Пари Сен-Жермен.

Парижане обыграли Кан в Кубке Франции, но данный успех гранда был омрачен травмой бразильской звезды.

Звездный бразилец повредил приводящую мышцу левой ноги, из-за чего не смог продолжить матч и покинул поле на 60-й минуте.

Отметим, что из-за этого Неймар точно не сыграет против Барселоны в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 16 февраля. Вторая встреча запланирована на 10 марта.

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