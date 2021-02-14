Барселона — ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Барселона — ПСЖ.

Старт раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием с достаточно громкой вывеской, в рамках которого каталонская Барселона на поле стадиона Камп Ноу будет принимать французский ПСЖ.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Напомним, что предыдущая встреча в истории взаимоотношений данных команд завершилась феерической победой "блаугранас" со счетом 6:1 на своем поле, которая стала полноценным ответом на гостевые 0:4 в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Матч Барселона — ПСЖ состоится 16-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.