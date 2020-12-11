Тренер Башакшехира Вебо: Арбитр перешел черту

11 декабря 2020

Пьер Вебо, getty images

Один из пострадавших прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Представитель тренерского штаба Истанбул Башакшехира Пьер Вебо считает, что арбитр позволил себе недопустимое и поблагодарил тех, кто его поддержал.

"Как обладатель лицензии УЕФА Рro, я считаю, что судья пересек черту с точки зрения ценностей.

Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в тот момент: "Спасибо, господин президент" (президент Башакшехира — прим. ред.). Также поддержку мне выразил президента Турции Реджеп Эрдоган", – приводит слова Вебо Sky Sports.

Напомним, что по другой информации Пьер Вебо первым прибегнул к расистскому высказыванию, назвав арбитра "цыганом".

Источник: Sky Sports

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