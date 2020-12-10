Трубин попал в топ-5 вратарей групповой стадии Лиги Чемпионов по количеству сэйвов

Голкипер Шахтера стал одним из лидеров по числу спасений своей команды.

Молодой вратарь Шахтера Анатолий Трубин вошел в пятерку голкиперов с наибольшим количеством сэйвов в матчах группового этапа Лиги Чемпионов.

Согласно статистике на официальном сайте УЕФА, Трубин совершил 23 сэйва в пяти матчах. Столько же у голкипера датского Мидтьюлланда Йеспера Хансена.

Большее количество спасений смогли совершить только три вратаря. Возглавляет рейтинг страж ворот Баварии Мануэль Нойер, сделавший 27 сэйвов. Вторую позицию занял Гильерме из Локомотива, в активе которого 25 сэйвов, а третьим стал игрок Краснодара Матвей Сафонов, совершивший 24 спасения.

Отметим, что в дебютной для себя Лиге Чемпионов Трубин сумел не пропустить в трех из пяти поединков.

По результатам пятого тура группового этапа голкипер "горняков" попал в команду недели Лиги Чемпионов, а после заключительного матча этой стадии претендует на звание лучшего игрока тура.

Ранее сообщалось, что за Анатолием Трубиным следят Челси и Арсенал.