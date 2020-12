Голкипер Шахтера сумел в пятом туре отстоять на ноль в матче с Реалом. Это привело к тому, что он попал в сборную тура всего 5-го раунда Лиги чемпионов.

Команда недели УЕФА выглядит следующим образом:

Трубин (Шахтер) — Шольц (Мидтьюлланд), Ромеро (Аталанта), Рафа Герреро (Боруссия Д) — Кьеза (Ювентус), Кахведжи (Истанбул), Пайе (Марсель) — Де Кетеларе, Ланг (оба — Брюгге) — Жиру (Челси), Неймар (ПСЖ)

🇫🇷 🇧🇷 Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week 😎#UCL | @PlayStationEU