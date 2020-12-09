Бонуччи: Все становится возможным, когда в атаке играет такой классный исполнитель, как Роналду

09 декабря 2020

Леонардо Бонуччи, getty images

Защитник туринцев дал комментарий после матча.

Ювентус в выездном поединке в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл Барселону со счетом 3:0 и занял первое место в группе.

Леонардо Бонуччи вдохновлен командой работой Ювентуса, а также выделил Криштиану Роналду.

"Три забитых мяча и ни одного пропущенного на Камп Ноу  — это фантастика. Это исторический результат. Знали, что должны сыграть всем сердцем, и нам это удалось. Это было важно не только с точки зрения борьбы за первое место в группе, но и для нашей уверенности.

Это была прекрасная командная игра. Когда выходишь на поле с таким желанием, стараешься на благо команды, а в атаке играет такой классный исполнитель, как Роналду, все становится возможным", — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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