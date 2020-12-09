Роналду забил 14 голов в 13 последних матчах на Камп Ноу

Португальский нападающий комфортно чувствует себя на стадионе Барселоны.

Ювентус отправился в гости к Барселоне в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и добился победы со счетом 3:0.

Счет в матче точным ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл Криштиану Роналду. Позже португалец довел дело до разгрома.

Для Роналду данные взятия ворот стали 13-ым и 14-ым в последних 13 поединках на Камп Ноу, сообщает Opta.

Примечательно, что всего лишь два из них были забиты с одиннадцатиметровой отметки.

Благодаря победе со счетом 3:0 туринцы заняли первое место в группе, оставив Барселоны позади себя.

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