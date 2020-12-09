Роналду забил 14 голов в 13 последних матчах на Камп Ноу

09 декабря 2020

Криштиану Роналду, getty images

Португальский нападающий комфортно чувствует себя на стадионе Барселоны.

Ювентус отправился в гости к Барселоне в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и добился победы со счетом 3:0.

Счет в матче точным ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл Криштиану Роналду. Позже португалец довел дело до разгрома.

Для Роналду данные взятия ворот стали 13-ым и 14-ым в последних 13 поединках на Камп Ноу, сообщает Opta.

Примечательно, что всего лишь два из них были забиты с одиннадцатиметровой отметки.

Благодаря победе со счетом 3:0 туринцы заняли первое место в группе, оставив Барселоны позади себя.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!

Переходи по ссылке и будь в тренде!

Команды
статьи по теме:
Антонио Ди Натале, Getty Images 07 декабря 2020 Ди Натале: Роналду — игрок другого измерения, он и в 40 будет забивать много голов
Месси и Роналду, getty images 08 декабря 2020 Месси и Роналду сыграют с первых минут матча Барселона — Ювентус
 
 Rambler's Top100