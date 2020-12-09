Тер Штеген: Барселоне нужно прибавлять, мы это знаем

Голкипер "сине-гранатовых" дал комментарий после матча.

Барселона на своем поле уступила Ювентусу со счетом 0:3 и пропустила итальянскую команду на первое место в группе.

"Мы всегда ставим перед собой задачу занять первое место в группе, но мы все равно хорошо играли на групповом этапе. Легких команд в этом турнире не осталось. Постараемся проявить себя в следующем противостоянии вне зависимости от того, кого мы получим в соперники.

Никто не должен считать, что мы плохо готовимся к матчам. Мы усердно работаем, стараемся на тренировках, но должны прибавлять. Мы все это знаем.

Мне кажется, в первые полчаса мы смотрелись достаточно вяло. Нам не хватало концентрации, мы совершили ряд ошибок, но во втором тайме команда прибавила, заиграла увереннее и агрессивнее", — приводит слова Тер Штегена официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.