Буффон: Верю, что такая победа над Барселоной — не случайность

Голкипер туринцем дал комментарий после матча.

Ювентус в выездном поединке в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл Барселону со счетом 3:0 и занял первое место в группе.

Джанлуиджи Буффон уверен, что удачный результат — следствие работы команды.

"Думаю, этот матч зарядил нас уверенностью. Приехать сюда после 0:2 в первом матче и сыграть в таком ключе — это фантастика. Верю, что это не случайность. Я верю, что труд и серьезное отношение к делу приносит плоды и верю, что каждый получает возмещение за свои жертвы.

Это не вопрос мотивации, это вопрос пути, на котором бывают как взлеты, так и падения, и прежде чем найти определенную последовательность, нужно пройти путь, который может состоять из неудачных матчей и захватывающих.

Я считаю, что наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее найти себя, свое лицо и душу, потому что без души невозможно выигрывать даже в настольном футболе. Если мы найдем последовательность в этом аспекте, значит, мы — сильная команда", — приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.