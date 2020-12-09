Луческу: Результат — самое главное, игра остается на втором плане

Главный тренер киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом и гарантировало себе участие в Лиге Европы.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу доволен результатом и готов закрыть глаза на качество игры.

"Я очень доволен тем, что мы вышли в евровесну. Результат — самое главное. Игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей, мотивированной команды. Венгры хотели победить и делали все возможное. Нам нужно было организованно действовать в обороне, чтобы не пропустить быстрые контратаки соперника, в составе которого выступают скоростные и техничные Узуни, Нгуэн и Зубков. Нельзя было давать им пространство.

В перерыве я сказал ребятам, что мы должны активнее выбегать в атаку, если хотим выиграть и пройти дальше. В первом тайме мы отбирали мяч и быстро его теряли. Во втором тайме нам следовало пользоваться пространством за спинами соперника, который большими силами выбегал в атаку. И мы это смогли", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.