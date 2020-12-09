Капитан Ференцвароша Ловренчич: Выполнили план на игру

Игрок венгерской команды дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом.

Капитан венгерской команды Георго Ловренчич считает, что его команда играла хороша, но не смогла реализовать свои моменты.

"Мы очень разочарованы. Хозяева забили при неудачно отыгранном нами стандартном положении. А так, план на игру мы выполнили, были агрессивны, доминировали на поле.

Но, к сожалению, не сумели реализовать ни одного из своих моментов и открыть счет раньше", — приводит слова Ловренчича официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.