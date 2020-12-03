Шансы Шахтера в Лиге чемпионов, безысходность Динамо: новый подкаст Football.ua
03 декабря 2020
Редакция Football.ua обсудила матчи Лиги чемпионов с участием украинских клубов, а также затронула главные интриги последнего тура.
Шахтер и Динамо провели свои матчи Лиги чемпионов. "Горняки" сенсационно одолели Реал в Киеве — 2:0, а Динамо на выезде не смогло оказать должное сопротивление Ювентусу.
Для обеих команд все решится в последнем туре. Удастся ли добиться желаемого?
Эти и другие интриги редакция Football.ua обсудила в новом подкасте.
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