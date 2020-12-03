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-
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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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Шахтер после пяти туров Лиги чемпионов показывает лучший результат среди клубов Восточной Европы

03 декабря 2020

getty images

Но даже этого пока не хватает на евровесну.

Накануне завершились последние матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. По его итогам ни Шахтер, ни Динамо не гарантировали себе евровесну, но могут это сделать в последнем туре.

Если же смотреть на результаты по итогам пяти туров, то лучший результат среди команд Восточной Европы показывает Шахтер, худший — Ференварош.

1. Шахтер — 7 очков, 2 победы, 1 ничья;
2. Краснодар — 4 очка, 1 победа, 1 ничья;
3. Локомотив — 3 очка, 0 побед, 3 ничьи;
4. Зенит — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (разница забитых и пропущенных 3:11);
5. Динамо — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (3:13);
6. Ференцварош — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (5:16).

Также отметим, что Шахтер перед последним туром остается единственным клубом Восточной Европы, который сохранил шансы на выход в стадию плей-офф.

Краснодар точно сыграет в Лиге Европы, Локомотив поборется за это право в последнем туре, Динамо и Ференварош разыграют путевку в очном противостоянии, а Зенит окажется без евровесны.

Ранее на Football.ua вышел подкаст, посвященный матчам Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов.

Источник: Football.ua

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