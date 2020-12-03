Шахтер после пяти туров Лиги чемпионов показывает лучший результат среди клубов Восточной Европы

Накануне завершились последние матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. По его итогам ни Шахтер, ни Динамо не гарантировали себе евровесну, но могут это сделать в последнем туре.
Если же смотреть на результаты по итогам пяти туров, то лучший результат среди команд Восточной Европы показывает Шахтер, худший — Ференварош.
1. Шахтер — 7 очков, 2 победы, 1 ничья;
2. Краснодар — 4 очка, 1 победа, 1 ничья;
3. Локомотив — 3 очка, 0 побед, 3 ничьи;
4. Зенит — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (разница забитых и пропущенных 3:11);
5. Динамо — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (3:13);
6. Ференцварош — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (5:16).
Также отметим, что Шахтер перед последним туром остается единственным клубом Восточной Европы, который сохранил шансы на выход в стадию плей-офф.
Краснодар точно сыграет в Лиге Европы, Локомотив поборется за это право в последнем туре, Динамо и Ференварош разыграют путевку в очном противостоянии, а Зенит окажется без евровесны.
Ранее на Football.ua вышел подкаст, посвященный матчам Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов.