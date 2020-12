Роналду: Спасибо всем игрокам и тренерам, благодаря которым я смог забить такое невероятное количество голов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Ювентус на своем поле уверенно обыграл киевское Динамо (3:0). Один из мячей в ворота украинского клуба забил звездный нападающий "Старой Синьоры" Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальца 750-м в профессиональной карьере.

После игры Роналду прокомментировал это достижение в своем Twitter.

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших поклонников. Спасибо всем игрокам и тренерам, благодаря которым я смог забить такое невероятное количество голов. Спасибо всем моим оппонентам, которые заставляли меня работать все больше и больше с каждым днем", — написал Роналду.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh