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-
08 декабря
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-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
22:00

Роналду: Спасибо всем игрокам и тренерам, благодаря которым я смог забить такое невероятное количество голов

03 декабря 2020

Криштиану Роналду, Getty images

Игрок Ювентуса прокомментировал свой юбилейный гол в карьере.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Ювентус на своем поле уверенно обыграл киевское Динамо (3:0). Один из мячей в ворота украинского клуба забил звездный нападающий "Старой Синьоры" Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальца 750-м в профессиональной карьере.

После игры Роналду прокомментировал это достижение в своем Twitter.

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших поклонников. Спасибо всем игрокам и тренерам, благодаря которым я смог забить такое невероятное количество голов. Спасибо всем моим оппонентам, которые заставляли меня работать все больше и больше с каждым днем", — написал Роналду.

Отметим, что обыграв киевское Динамо (3:0), Ювентус набрал 12 очков в пяти играх группового этапа Лиги Чемпионов и на данный момент занимает второе место в группе. Победитель группы G будет определен в противостоянии подопечных Пирло с Барселоной, которое состоится во вторник, 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду претендует на звание лучшего футболиста года по версии FIFA.

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