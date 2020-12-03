Роналду: Спасибо всем игрокам и тренерам, благодаря которым я смог забить такое невероятное количество голов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Ювентус на своем поле уверенно обыграл киевское Динамо (3:0). Один из мячей в ворота украинского клуба забил звездный нападающий "Старой Синьоры" Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальца 750-м в профессиональной карьере.
После игры Роналду прокомментировал это достижение в своем Twitter.
"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших поклонников. Спасибо всем игрокам и тренерам, благодаря которым я смог забить такое невероятное количество голов. Спасибо всем моим оппонентам, которые заставляли меня работать все больше и больше с каждым днем", — написал Роналду.
Отметим, что обыграв киевское Динамо (3:0), Ювентус набрал 12 очков в пяти играх группового этапа Лиги Чемпионов и на данный момент занимает второе место в группе. Победитель группы G будет определен в противостоянии подопечных Пирло с Барселоной, которое состоится во вторник, 8 декабря.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду претендует на звание лучшего футболиста года по версии FIFA.