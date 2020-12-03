Ювентус — Динамо 3:0: чудес не бывает

Football.ua анализирует матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и Ювентусом.

Киевское Динамо вполне ожидаемо проиграло в выездной игре против Ювентуса со счетом 0:3. Следует говорить о том, что киевляне проиграли абсолютно закономерно. Кто-то может вспомнить нереализованный момент Цыганкова, удар на последних минутах в исполнении Шапаренко, а также пенальти, который рефери мог ставить за фол Бонуччи на Вербиче. В принципе, вот и все моменты Динамо за игру. Но давайте не забывать, сколько моментов имел Ювентус. Хозяева вполне могли делать результат крупнее, чего только стоит, например, удар в перекладину от Криштиану Роналду.

Хозяева поля с первых минут решили применить высокий прессинг против динамовцев. Киевляне чаще всего справлялись с этим давлением и умело выходило из-под него. Чаще остальных на старте поединка под давлением ошибался Георгий Бущан, делая неточные передачи на своих партнеров.

Ювентус строил свои атаки достаточно широко, используя фланги. На старте поединка образовалось любопытное противостояние Миколенко-Кьеза. Туринцы старались вскрыть оборону своего оппонента за счет индивидуальных проходов Кьезы.

Несколько попыток итальянца уйти во фланг и обострить наш левый защитник очень хорошо предотвратил. Только раз Миколенко позволил Кьезе сместиться в центр и нанести удар по воротам, Денис Попов подставил свою голову под этот удар и заблокировал его.

Когда казалось, что Миколенко выигрывает свою дуэль на фланге в этот вечер, Виталий упустил своего оппонента. Угроза пришла с противоположного фланга, а Кьеза прочувствовал подачу своего партнера и сместился с фланга в центр, Миколенко своего оппонента не удержал и не успел нанести ему акцентированный удар головой.

Абсолютно резонно здесь также нужно отмечать, что Георгий Бущан не лучшим образом сыграл на линии. Не успел сгруппироваться, чтобы отбить не самый сложный удар, который к тому же летел не в угол.

После забитого гола Ювентус перестроился. То, чем так славятся именно итальянские команды – умение изменять свое поведение в зависимости от того, что происходит на футбольном поле. Это вам не немцы или же испанцы, которые будут гнуть свой заданный вектор с первой до последней минуты. Туринцы отдали владение Динамо и предложили киевлянам попробовать себя в позиционном наступлении. Это подтверждают и цифры. До забитого первого гола на 21-й минуте матча "бьянконери" 9 раз шли в высокий прессинг на половине поля Динамо. После гола Кьезы до конца первого тайма Ювентус только 3 раза применял этот прием.

Динамо упиралось в дисциплинированную оборону соперника и никак не могло за счет коротких передач где-то нащупать брешь. Явно не хватало Буяльского в этом матче, который своими открываниями в полуфланги часто дает интересные варианты развития атак. К сожалению, у наших полузащитников не получалось создать проблемы обороне Юве.

Итальянцы с большим удовольствием начали играть от обороны. Они получили больше воздуха и свободных зон на половине поля соперника и в одной из быстрых атак флангом могли удваивать свое преимущество еще в первом тайме, но удар Роналду приняла на себя перекладина.

Владея мячом, динамовцы никак не могли ничего создать у ворот Щесны. У киевлян не получалось проходить через середину и Томаш Кендзера решил снабжать штрафную соперника своими навесами. Именно по этой причине у поляка больше всех навесных передач в этом матче – 4. Один из таких навесов вполне мог стать началом голевой атаки Динамо. В конце первого тайма подача Кендзеры дошла до Вербича. Словенец очень технично грудью сбросил мяч на набегающего Виктора Цыганкова.

Защитники Юве потеряли позиции и перед Виктором оставался только польский голкипер соперника, но его переиграть ему не удалось. Похожий момент Виктор не реализовал и в Барселоне на Камп Ноу. Тогда в таком же стиле тер Штеген выставил ногу и спас свою команду. Необходимо Виктору поработать над тем, чтобы в таких моментах подсекать мяч над голкиперами, чтобы не оставлять им шансов. Ведь, как мы видим, голкиперы высокого уровня, если оставлять им шансы на спасение, охотно этими шансами пользуются.

Во втором тайме динамовцы по инерции пытались продолжить атаковать большими силами, Ювентус, перехватывая мяч, распрямлялся как пружина и имел хорошие выходы в быстрые атаки.

Совсем скоро Динамо перестало выдерживать такой темп игры, начали появляться разрывы между линиями, чем очень умело воспользовались высококлассные атакующие игроки Ювентуса.

Счет и статистика полностью отражают то, что происходило в этот вечер на Ювентус Стэдиум.

Непонятно, как Динамо планировало цепляться за очки в матче против Ювентуса, выиграв только треть борьбы. Хозяева в этом поединке был удавом, который проглотил свою жертву, и как бы та не брыкалась, переварил без каких-либо хлопот.

Киевляне в матче против Ювентуса отрезками выглядели неплохо, но этого недостаточно для того, чтобы конкурировать с такими командами. Только неподобающее отношение "старой синьоры" к этому матчу могло изменить что-то на футбольном поле. На данный момент уровень команд несопоставим. Учитывая большое количество талантливой молодежи в Динамо, очень хотелось бы видеть больше качества в опытных футболистах, а они в столичном клубе находятся на том же уровне, что и молодежь, если не ниже.

Сергей Горбаченко, Football.ua