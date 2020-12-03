Ювентус — Динамо: числа и факты

Вашему вниманию интересные факты по итогам матча.

Накануне Динамо уступило Ювентусу — 0:3. Официальный сайт столичного клуба числами и фактамми подвел итоги противостояния.

- Динамо стало автором 200-го гостевого матча всех украинских клубов в Лиге/Кубке чемпионов.

- Динамовцы пропускают голы во всех личных матчах с Ювентусом.

- Сергей Сидорчук провел 74-й матч в статусе капитана Динамо во всех турнирах и теперь с Юрием Калитвинцевым разделяет 5-6 места в списке гвардейцев капитанов-динамовцев.

- 170-й матч на клубном уровне провел Виктор Цыганков: 43 — в еврокубках, 115 — в чемпионатах, 10 — в Кубке и 2 — в Суперкубке.

- 65-й матч на клубном уровне провел Георгий Бущан: 15 — в еврокубках, 42 — в чемпионатах, 7 — в Кубке и 1 — в Суперкубке.

- 40-й матч в еврокубках в составе Динамо провел Томаш Кендзера и стал 12-м легионером-динамовцем, покорившим этот рубеж.

- 25-е крупное поражение Динамо в еврокубках, в том числе 13-е именно со счетом 0:3.

- 450-й еврокубковый гол в ворота Динамо — после удара Альваро Мораты. Динамовцам забивали игроки клубов из 37-ми стран Европы. Больше всего вратари Динамо пропускали голов в матчах с представителями Испании — 49 мячей, Англии — 46 и Италии — 45.

Ранее на Football.ua вышел подкаст, посвященный матчам Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов.