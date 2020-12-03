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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
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-
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Пирло: Доволен игрой, у нас был правильный психологический подход

03 декабря 2020

Мирча Луческу, Getty Images

Специалист поделился впечатлениями об игре против киевлян.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло дал свой комментарий после победы команды над киевским Динамо в Лиге чемпионов (3:0).

"Я доволен игрой, у нас был правильный психологический подход. Несмотря на то, что мы уже вышли в плей-офф, мы всегда должны играть на победу. Я увидел правильный подход к игре от команды, и это был положительный знак, который нужен для нас самих. Я еще молод как тренер и мне необходимо совершенствоваться. Стараюсь работать день за днем".

"Понравилась игра Мораты. Его прошлый приход в Ювентус был не совсем удачным, так как он был молод. Сейчас Альваро вернулся опытным футболистом. Он чувствует себя счастливым и свободным от давления, так что это помогает каждому выкладываться на полную. Я счастлив и за Федерико Кьезу, так как он некоторое время пытался забить этот гол. Думаю, этот мяч был необходим для него", — сказал Пирло на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Ювентус — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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