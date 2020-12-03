Пирло: Доволен игрой, у нас был правильный психологический подход

Специалист поделился впечатлениями об игре против киевлян.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло дал свой комментарий после победы команды над киевским Динамо в Лиге чемпионов (3:0).

"Я доволен игрой, у нас был правильный психологический подход. Несмотря на то, что мы уже вышли в плей-офф, мы всегда должны играть на победу. Я увидел правильный подход к игре от команды, и это был положительный знак, который нужен для нас самих. Я еще молод как тренер и мне необходимо совершенствоваться. Стараюсь работать день за днем".

"Понравилась игра Мораты. Его прошлый приход в Ювентус был не совсем удачным, так как он был молод. Сейчас Альваро вернулся опытным футболистом. Он чувствует себя счастливым и свободным от давления, так что это помогает каждому выкладываться на полную. Я счастлив и за Федерико Кьезу, так как он некоторое время пытался забить этот гол. Думаю, этот мяч был необходим для него", — сказал Пирло на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Ювентус — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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