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-
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-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Бущан: Результат закономерен, но нужно и свои моменты реализовывать

03 декабря 2020

Бущан: Результат закономерен, но нужно и свои моменты реализовывать

Кипер поделился своим мнением об игре.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса (3:0).

"Ювентус использовал свои моменты, значит, результат закономерен. Игра была до последней минуты, просто класс соперника такой, что они решают свои полумоменты. Для нас это большой урок — первое за долгий период времени выступление в Лиге чемпионов, еще и в группе с такими командами. Понятно, это все опыт, но нужно и свои моменты реализовывать. Однако мы не опускаем голову. Впереди очень важный матч с Ференцварошем, в котором будет решаться судьба путевки в Лигу Европы".

"У нас были какие-то индивидуальные ошибки, полуэпизоды, из которых и решается футбол. В футболе мелочей нет, а большие команды это используют. Конечно, результат не такой, как мы хотели, но не нужно опускать голову. Я уверен, что мы сейчас в отличной форме и хорошо подойдем к заключительному матчу. Хочется выигрывать, но мы реально смотрим на вещи. В Ювентусе и Барселоне собраны лучшие футболисты мира. Наша задача — побеждать в каждой игре и при этом быть на первой строчке в чемпионате. Игра против Ференцвароша — матч полугодия — это точно", — сказал Бущан в интервью ТК Футбол 2.

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