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-
08 декабря
22:00
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-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
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Истанбул Башакшехир
-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
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Луческу: Допущенные ошибки стали фатальными, ребята не должны нарушать принципы игры

03 декабря 2020

Мирча Луческу, Getty Images

Специалист поделился мнением о поединке.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в игре против Ювентуса в Лиге чемпионов.

"Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки, особенно, в обороне, в итоге сказались на результате. У нас было несколько моментов, которые мы не смогли довести до конца. Сказалось индивидуальное мастерство игроков Ювентуса. Очень сложно играть, когда у тебя в обороне 21-летние и 18-тилетние футболисты. Допущенные ошибки стали фатальными. У Ювентуса было всего шесть моментов за игру, три из которых они реализовали".

"Я говорил ребятам, что мы все время играем на 50%: первый тайм с Барселоной, первый тайм с Ювентусом дома, первый тайм с Ференцварошем в Будапеште. Все время не доводим дело до конца. Мы растем, развиваемся наши молодые игроки приобретают огромный опыт. Есть моменты, когда наша молодежь действует неправильно, принимает не те решения. Например, сегодня при счете 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли, но одна ошибка, когда Попов ввел мяч в центр, обрезал партнеров привела к тому, что сразу пошла быстрая контратака соперника, после которой мы пропустили".

Также специалист признался, что указывал футболистам на сильные стороны Ювентуса и сослался на отсутствие опыта игроков игр в Лиге чемпионов.

"Таких моментов мы не должны допускать, ребята не должны нарушать принципы игры. Я им говорил, что футболисты Ювентуса мощные и хорошо оснащены технически, но они не играют, как Барселона, через короткий пас – им нужны свободные зоны, чтобы они развивали свои атаки. Сегодня мы им их не давали, за исключением ошибок, когда мы позволили сопернику приблизиться к своим воротам и забить".

"Повторюсь, это результат отсутствия опыта. Наши футболисты давно не играли в Лиге чемпионов, тем более на таких стадионах, против таких соперников. Это очень хорошие уроки для нас. Самая главная игра для Динамо — с Ференцварошем, которая позволит выйти в еврокубковую весну", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Ювентус — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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