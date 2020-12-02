Супряга: В матче с Ювентусом приложу все усилия, чтобы забить

Форвард мотивирован на игру против туринцев.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга дал свой комментарий перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"Мы сделаем все возможное, чтобы победить и забить как можно больше мячей. Конечно же, на меня давит, что я долго не могу забить, плюс я сам на себя зол. В матче с Ювентусом приложу все усилия, чтобы забить", — сказал Супряга в интервью ТК Футбол 1/2/3

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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