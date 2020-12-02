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-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Супряга: В матче с Ювентусом приложу все усилия, чтобы забить

02 декабря 2020

ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА, ФК ДИНАМО

Форвард мотивирован на игру против туринцев.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга дал свой комментарий перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"Мы сделаем все возможное, чтобы победить и забить как можно больше мячей. Конечно же, на меня давит, что я долго не могу забить, плюс я сам на себя зол. В матче с Ювентусом приложу все усилия, чтобы забить", — сказал Супряга в интервью ТК Футбол 1/2/3

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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