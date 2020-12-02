Луческу — о матче против Ювентуса: Многие наши футболисты впервые сыграют на подобной арене против такого соперника

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал комментарий перед матчем с Ювентусом.

Сегодня, 2 декабря, Динамо сразится с Ювентусом в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Очень важная игра для всей команды и игроков. Многие из наших футболистов впервые сыграют на подобной арене против такого соперника", — сказал Луческу в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

"Этот поединок имеет большой вес с точки зрения дальнейшей мотивации. Это касается матчей внутреннего чемпионата и заключительной игры Лиги чемпионов с Ференцварошем".

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.