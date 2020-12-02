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-
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-
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-
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-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
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-
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-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
22:00

Луческу — о матче против Ювентуса: Многие наши футболисты впервые сыграют на подобной арене против такого соперника

02 декабря 2020

Луческу — о матче против Ювентуса: Многие наши футболисты впервые сыграют на подобной арене против такого соперника

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал комментарий перед матчем с Ювентусом.

Сегодня, 2 декабря, Динамо сразится с Ювентусом в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Очень важная игра для всей команды и игроков. Многие из наших футболистов впервые сыграют на подобной арене против такого соперника", — сказал Луческу в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

"Этот поединок имеет большой вес с точки зрения дальнейшей мотивации. Это касается матчей внутреннего чемпионата и заключительной игры Лиги чемпионов с Ференцварошем".

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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