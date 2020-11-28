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0
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1
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4
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0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Ювентус — Динамо: прогноз букмекеров на матч

28 ноября 2020

Фото ФК Динамо

Football.ua вместе с Parimatch предлагают вам ознакомиться с котировками на игру.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо отправится в Турин, где 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени, сыграет с Ювентусом.

Букмекеры из компании Parimatch не сомневаются, что фаворитом противостояния являются хозяева. На победу Ювентуса можно поставить с коэффициентом 1,29.

Коэффициент на ничью составляет 5,1, а на победу Динамо — 12,5.

Также букмекеры считают, что вероятность того, что в поединке забьет Ювентус, практически в два раза выше, чем у Динамо: 1,08 против 1,94. Коэффициент на то, что забьют обе команды, составляет 2,08.

Следить за ходом встречи Ювентус — Динамо вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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