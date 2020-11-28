Ювентус — Динамо: прогноз букмекеров на матч

Football.ua вместе с Parimatch предлагают вам ознакомиться с котировками на игру.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо отправится в Турин, где 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени, сыграет с Ювентусом.

Букмекеры из компании Parimatch не сомневаются, что фаворитом противостояния являются хозяева. На победу Ювентуса можно поставить с коэффициентом 1,29.

Коэффициент на ничью составляет 5,1, а на победу Динамо — 12,5.

Также букмекеры считают, что вероятность того, что в поединке забьет Ювентус, практически в два раза выше, чем у Динамо: 1,08 против 1,94. Коэффициент на то, что забьют обе команды, составляет 2,08.

Следить за ходом встречи Ювентус — Динамо вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.