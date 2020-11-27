Ювентус — Динамо: онлайн-трансляция матча

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги чемпионов.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо отправится в Турин на поединок против Ювентуса. Матч состоится в среду, 2 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Динамо принимало Ювентус в первом туре и уступило со счетом 0:2.

Ювентус, как и Барселона, уже обеспечил себе выход в плей-офф из группы G, Динамо же ведет борьбу за третье место и право продолжить борьбу в Лиге Европы с Ференцварошем.

Сумеет ли Динамо упрочить свои позиции перед очной встречей с Ференцварошем, с которым оно набрало по одному очку (сыграв вничью в Будапеште) и опережает лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей? Это станет известно после встречи в Турине, следить за событиями которой вы сможете по текстовой трансляции на Football.ua.