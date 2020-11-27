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0
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0
24 ноября
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4
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1
24 ноября
22:00
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4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
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2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
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2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Ювентус — Динамо: онлайн-трансляция матча

27 ноября 2020

Фото ФК Динамо

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги чемпионов.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо отправится в Турин на поединок против Ювентуса. Матч состоится в среду, 2 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Динамо принимало Ювентус в первом туре и уступило со счетом 0:2.

Ювентус, как и Барселона, уже обеспечил себе выход в плей-офф из группы G, Динамо же ведет борьбу за третье место и право продолжить борьбу в Лиге Европы с Ференцварошем.

Сумеет ли Динамо упрочить свои позиции перед очной встречей с Ференцварошем, с которым оно набрало по одному очку (сыграв вничью в Будапеште) и опережает лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей? Это станет известно после встречи в Турине, следить за событиями которой вы сможете по текстовой трансляции на Football.ua. 

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