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-
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-
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-
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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
22:00

Миколенко: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает

02 декабря 2020

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФОТО ФК ДИНАМО

Футболист прокомментировал матч против Ювентуса.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданиями о пред матчем группового этапа Лии чемпионов против туринского Ювентуса.

"Конечно, у нас стоит задача выигрывать в каждом матче. Но если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает. Все решится в матче с Ференцварошем. Несмотря на это, нам важно хорошо сыграть и выиграть", — сказал футболист в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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