Миколенко: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает

Футболист прокомментировал матч против Ювентуса.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданиями о пред матчем группового этапа Лии чемпионов против туринского Ювентуса.

"Конечно, у нас стоит задача выигрывать в каждом матче. Но если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает. Все решится в матче с Ференцварошем. Несмотря на это, нам важно хорошо сыграть и выиграть", — сказал футболист в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!