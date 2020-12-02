Каштру глобально ничего не изменил, но его план сработал: разбор победы над Реалом

Football.ua анализирует победу донецкого Шахтера в Киеве над мадридским Реалом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Очень любопытно следить за журналистами, болельщиками, экспертами, которые после двух поражений от Боруссии с общим счетом 0:10 дружно отправляли Луиша Каштру в отставку, а тут после победы над Реалом готовы носить его на руках. Как же быстро меняется настроение у публики. А что изменилось за всего лишь одну неделю? Об этом и будем говорить, но сперва к стартовым схемам.

Луиш Каштру сделал четыре замены по сравнению с матчем против Боруссии. Вместо Андрея Пятова место в воротах вновь занял Анатолий Трубин. Травмированного Сергея Кривцова заменил 20-летний бразилец Витао. Ему в пару португальский наставник выпустил Валерия Бондаря, а Николай Матвиенко вновь оказался слева в обороне. В центре поля вместе с Тарасом Степаненко вышел Виктор Коваленко, а не Алан Патрик. А вместо Манора Соломона появился Тайсон.

"Шахтер "украл" у Реала более пяти миллионов евро",:

реакция СМИ и болельщиков на триумф дончан

Зинедин Зидан полностью изменил атакующую линию по сравнению с матчем недельной давности в Милане с Интером. Так, вместо Эдена Азара на поле появился Маркос Асенсио. На острие атаки вышел Карим Бензема, а не Мариано Диас как это был в игре с Интером. Также Лукас Васкес опустился на позицию правого защитника (неделю назад он играл на этом же фланге, но в атаке), а его место занял Родриго.

Зидан выбрал модель с тремя полузащитниками заточенными на атаку. Если Эдегор располагался ближе к Бензема, то на Модрича и Крооса ложилась еще работа по сдерживанию контратак соперника. Взамен Реал получал лучший контроль мяча в центре поля, а также двух футболистов способным одним пасом взломать оборону соперника. Это было очень кстати, учитывая средний и низкий блок, которым оборонялся Шахтер. Зидан не нашел баланса в центре поля и никак по ходу игры не попытался это исправить.

Шахтер выдал два абсолютно разных тайма. Первый напоминал предыдущие три матча команды в ЛЧ: "горняки" оборонялись низким-средним блоком и абсолютно ничего не могли в контратаках. Второй — у Шахтера начали проходить быстрые выпады. Появилось уйма пространства, а с ним и опасные моменты. Помимо двух забитых голов, "горняки" создали еще два неплохих момента: выпад Тайсона в начале тайма, который отбил ногой Куртуа, и момент Коваленко, удар которого с метров 7-8 заблокировали защитники.

Шахтер — Реал. Наши оценки

Каштру ничего кардинально нового ничего не придумал. Команда высоко не прессингует, отходит назад и встречает соперника в центре поля. Особое внимание тренерский штаб уделил флангам Реала и крайним защитникам. Тайсон и Тете должны были постоянно оказывать давление на Васкеса и Менди соответственно.

Шахтер даже при слабом и не всегда организованном прессинге Реала совершил очень много потерь на своей половине поля. "Слабом" на фоне Боруссии и Интера, а не Днепра-1, если что. "Горняки" за весь матч допустили 23 потери мяча на своей половине. Реал — две. Вспомните момент Асенсио в дебюте встречи — это следствие командного прессинга и потери Додо у своих ворот. Повезло, что мяч попал всего лишь в штангу.

Шахтер и в первом тайме организовывал быстрые атаки с молниеносным переходом из одной фазы в другую. Мы насчитали таких 5 выпадов, однако три из них закончились фолом от игроков Реала в центре поля. Вообще план Каштру словить соперника во втором тайме на контратаках очень прост и логичен, учитывая возрастных игроков Реала в центре поля. Однако Шахтер в первом тайме в атаке — это один удар Тайсона издали. И все. Опять. Констатируем, что в позиционном нападении команда Каштру откровенно слабая.

Если в первом тайме игроки Реала еще реагировали на быстрые выпады Шахтера и возвращались назад, то вот во втором... Это собственно говоря и убило Реал. Сейчас команда Зидана просто чудовищна в переходной фазе атака-оборона. Простыми словами мадридцы не всегда вовремя возвращаются назад. Такой роскоши как вчера у Шахтера не было ни с Боруссией, ни с Интером. Даже в матчах УПЛ такое бывает очень и очень редко. А с Реалом было. Еще и в двух матчах. Речь о пространстве. Во втором тайме этого пространства у Шахтера было очень много. Но и Шахтер во второй 45-минутке попросту большим количеством игроков выбегал в свои атаки.

Шахтер и в прошлых матчах Лиги чемпионов играл в схожей манере, рассчитывая на быстрые контратаки. В "позиционке" на уровне Лиги чемпионов у команды все плохо. Но ни с Интером, ни с Боруссией у команды не было столько пространства впереди как вчера. К тому же, Реал хуже обеих команд в плане прессинга. И не забываем, что особенно в первом тайме Шахтеру вчера повезло. Реал создал несколько неплохих моментов. А если брать весь матч, то команда Зидана выбила 2,3 по системе xG. В то время как у Шахтера этот показатель — 0,9.

И нельзя не отметить Трубина, который взял 8 ударов в створ и совершил 3 суперсейва.

Впереди у Шахтера — финал в Милане. Матч Шахтер — Интер состоится 9-го декабря, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.