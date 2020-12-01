Интер обыграл Боруссию и остался в борьбе за плей-офф ЛЧ

Команда Антонио Конте нанесла подопечным Марко Розе первое поражение в евросезоне (3:2).

Жребий группового этапа Лиги чемпионов УЕФА собрал в квартете B равные по амбициям команды, поэтому совершенно не удивительно, что им удалось продержать интригу в определении участников плей-офф вплоть до конца данной стадии.

В пятом туре миланский Интер отправлялся на гостевой поединок с менхенгладбахской Боруссией с четким осознанием безысходности своего положения в случае неудачной игры на поле подопечных Марко Розе, поэтому коллектив Антонио Конте намеревался приложить максимум усилий для продолжения своего участия в борьбе за место в плей-офф.

Было вполне ожидаемо, что "змеи" в такой уязвимой ситуации сразу пойдут вперед, но удивлением стало полное отсутствие пресловутого прессинга со стороны соперников. Немецкий представитель плохо вошел в игру, не сумев навязать удобный ему темп со стартового свистка, поэтому пропустил достаточно закономерный быстрый мяч.

Матео Дармиан неожиданным ударом с правого фланга штрафной пробил точно между ног Яну Зоммеру на ближней штанге. Данный результат был не выгоден донецкому Шахтеру, равно как и пропустившей команде, поэтому "жеребцам" пришлось показывать волевое стремление.

Боруссия устроила размен атаками на высоких скоростях с оппонентами под занавес первого тайма, после чего добилась желаемого перед уходом на перерыв. Шкриниар упустил из поля видимости Алассана Плеа при подаче с правого фланга от принадлежащего Интеру Лазаро, после чего форвард расстрелял Хандановича ударом головой с близкой дистанции.

Совершенно другими после этого эпизода должны были стать планы на игру. Не все так печально смотрелось для хозяев поля, и именно им принадлежало право активно начать вторую половину в контроле, но оборонительное построение от Розе в этот вечер не выдерживало критики, а персональные ошибки футболистов только сгущали краски.

Боруссия пропустила от Лукаку дважды за 10 минут в середине второго тайма, после чего можно было решить, что игра была завершена. Это было самой большой ошибкой в этот вечер. А голы Ромелу — чистая классика в его исполнении: рывок с завершающим ударом и замыкание прострельного паса.

Но Гладбах не спешил опускать руки, моментально выстрелив вторым мячом от Плеа, которому удалось завершить передачу Тюрама на ход в правый фланг штрафной. Еще через восемь минут Алассана можно было бы поздравить с очередным хет-триком в этой кампании, однако его точный удар от правого угла чужой штрафной был аннулирован в результате офсайда у стоящего на пути полета мяча в ворота Эмболо.

Эпизод был крайне спорный, поэтому он вызвал настоящий шторм эмоций среди игроков и представителей тренерских штабов, который не утих вплоть до финального свистка, который зафиксировал факт продолжения борьбы для "нерадзурри".

В последнем туре менхенгладбахская Боруссия отправится на выездной поединок против мадридского Реала, а миланский Интер будет принимать на своем поле донецкий Шахтер.Боруссия М —2:3Плеа, 45+1, 75 — Дармиан, 17, Лукаку, 64, 73Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт (Вольф, 78) — Крамер, Нойхаус — Лазаро, Штиндль (Эмболо, 69), Тюрам — Плеа.Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан (Хакими, 60), Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг (Перишич, 87) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).Предупреждения: Штиндль, Нойхаус, Лайнер, Плеа — де Врей, Барелла, Янг, Лукаку, Гальярдини, Бастони.