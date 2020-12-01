Цыганков — о матче с Ювентусом: Мы должны использовать возможности, которые нам удастся создать

01 декабря 2020

Виктор Цыганков, Getty images

Игрок Динамо поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги Чемпионов.

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал предстоящую игру своей команды против Ювентуса.

"Я ожидаю хорошей игры против одной из лучших команд Европы. Ювентус – отличная команда. Мы помним поединок первого круга и поработали над своими ошибками. Посмотрим, как сложиться игра на этот раз.

Мы должны использовать те возможности, которые нам удастся создать и показать игру лучше, чем в первом поединке", — приводит слова Циганкова официальный Twitter Ювентуса.

Напомним, что Ювентус уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, обыграв в предыдущем матче группового этапа Ференцварош (2:1) благодаря голу Мораты в компенсированное время.

В последнем поединке Серии А подопечные Пирло не смогли на выезде обыграть Беневенто (1:1).

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.

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