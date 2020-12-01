Цыганков — о матче с Ювентусом: Мы должны использовать возможности, которые нам удастся создать

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал предстоящую игру своей команды против Ювентуса.
"Я ожидаю хорошей игры против одной из лучших команд Европы. Ювентус – отличная команда. Мы помним поединок первого круга и поработали над своими ошибками. Посмотрим, как сложиться игра на этот раз.
Мы должны использовать те возможности, которые нам удастся создать и показать игру лучше, чем в первом поединке", — приводит слова Циганкова официальный Twitter Ювентуса.
Напомним, что Ювентус уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, обыграв в предыдущем матче группового этапа Ференцварош (2:1) благодаря голу Мораты в компенсированное время.
В последнем поединке Серии А подопечные Пирло не смогли на выезде обыграть Беневенто (1:1).
Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.