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22:00
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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
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Динамо огласило заявку на матч против Ювентуса

30 ноября 2020

Илья Забарный, Getty images

Тренерский штаб Мирчи Луческу заявил на игру 24 футболиста.

Накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Ювентуса киевское Динамо огласило официальную заявку на матч.

В нее вошло 24 футболиста. Стоит отметить, что в отличие от предыдущего поединка Лиги Чемпионов против Барселоны, Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды, но в заявку не попал основной полузащитник Виталий Буяльский.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш.

Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Матч между Динамо и Ювентусом состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.

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