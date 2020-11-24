Мората принес победу Ювентусу над Ференцварошем

Туринці в тяжелом матче одолели команду Реброва.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Ювентус в домашних стенах переиграл Ференцварош (2:1).

На 19-й минуте гости шокировали туринцев. Узуни принял мяч в центре штрафной площади и отправил его в левый угол ворот Щесны, 1:0. Однако на 35-й Криштиану Роналду сумел пробить метров с 22-х и попал точно в правый нижний угол ворот.

На 90+2 минуте победу для Ювентуса вырвал Альваро Мората. Форвард головой с близкой дистанции расстрелял Дибуса.

Ювентус - Ференцварош 2:1

Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 — Узуни, 19

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, де Лигт, Сандро — Бентанкур (Рабио, 83), Артур (Рэмзи, 82), МакКенни (Кулусевски, 62), Бернандески (Кьеза, 62) — Дибала (Мората, 62), Роналду

Ференцварош: Дибус — Хайстер, Давали, Фримпонг, Блажич, Ловренчич (Ботка, 75) — Сомалиа, Шигер (Лайдуни, 75), Нгуэн (Боли, 70), Зубков (Исаэл, 70) — Узуни

Предупреждения: Данило, Кьеза, Шигер