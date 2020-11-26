Шахтер — Реал: онлайн-трансляция матча

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги чемпионов.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер 1 декабря в Киеве примет Реал. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в первом туре Шахтер в Мадриде полурезервным составом одержал сенсационную победу — 3:2.

В Группе В Шахтер занимает третью строчку (4 очка) отставая от Реала на 3 пункта, от Боруссии М — на 4 и опережает Интер на 2.

Сумеет ли Шахтер снова обыграть Реал и вернуть себе второе место? Ответ на этот вопрос станет известен после матча на НСК Олимпийский, следить за ходом которого вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.