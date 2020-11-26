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0
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0
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25 ноября
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3
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1
25 ноября
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0
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0
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0
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2
25 ноября
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25 ноября
22:00
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-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Шахтер — Реал: онлайн-трансляция матча

26 ноября 2020

Getty Images

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги чемпионов.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер 1 декабря в Киеве примет Реал. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в первом туре Шахтер в Мадриде полурезервным составом одержал сенсационную победу — 3:2.

В Группе В Шахтер занимает третью строчку (4 очка) отставая от Реала на 3 пункта, от Боруссии М — на 4 и опережает Интер на 2.

Сумеет ли Шахтер снова обыграть Реал и вернуть себе второе место? Ответ на этот вопрос станет известен после матча на НСК Олимпийский, следить за ходом которого вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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