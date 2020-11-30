Начо: У меня отличные воспоминания об НСК Олимпийский

Защитник Реала высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Шахтера.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом. Защитник "сливочных" Начо Фернандес поделился эмоциями от предстоящего еврокубкового поединка в Киеве.

"У меня отличные воспоминания о стадионе НСК Олимпийский (Реал выигрывал в Киеве Лигу чемпионов в 2018 году — прим. ред.). Надеюсь, эти эмоции станут для нас хорошей мотивацией в завтрашнем матче и мы сможем победить".

"Действительно, мы выступаем не очень стабильно. Реал доминировал в матче с Интером, полностью контролировал игру. В то же время мы не смогли добиться позитивного результата в поединке против Алавеса. Но у нас хороший состав, который способен побороться за наивысшие цели".

"В плане мотивации нет никаких проблем. Могу вас заверить — каждый из игроков нашей команды уверен в своем деле и в тех цветах, которые представляет. Это футбол, мы тоже люди. И можем ошибаться. Случаются лучшие дни, бывают худшие. Мы ищем стабильность и надежность, хотим, чтобы они появились как можно быстрее".

"Шахтер — это быстрая команда, которая может неожиданно выбежать в атаку и создать проблемы. Главное для нас — быть внимательными и сконцентрированными в защите, забить первыми и провести хорошую игру", — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.