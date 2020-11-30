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22:00
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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
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Начо: У меня отличные воспоминания об НСК Олимпийский

30 ноября 2020

Начо Фернандес, Getty Images

Защитник Реала высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Шахтера.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом. Защитник "сливочных" Начо Фернандес поделился эмоциями от предстоящего еврокубкового поединка в Киеве.

"У меня отличные воспоминания о стадионе НСК Олимпийский (Реал выигрывал в Киеве Лигу чемпионов в 2018 году — прим. ред.). Надеюсь, эти эмоции станут для нас хорошей мотивацией в завтрашнем матче и мы сможем победить".

"Действительно, мы выступаем не очень стабильно. Реал доминировал в матче с Интером, полностью контролировал игру. В то же время мы не смогли добиться позитивного результата в поединке против Алавеса. Но у нас хороший состав, который способен побороться за наивысшие цели".

"В плане мотивации нет никаких проблем. Могу вас заверить — каждый из игроков нашей команды уверен в своем деле и в тех цветах, которые представляет. Это футбол, мы тоже люди. И можем ошибаться. Случаются лучшие дни, бывают худшие. Мы ищем стабильность и надежность, хотим, чтобы они появились как можно быстрее".

"Шахтер — это быстрая команда, которая может неожиданно выбежать в атаку и создать проблемы. Главное для нас — быть внимательными и сконцентрированными в защите, забить первыми и провести хорошую игру", — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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