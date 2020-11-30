Кривцов и Хочолава не сыграют против Реала

Двое защитников Шахтера не помогут команде в ближайшем поединке Лиги Чемпионов.

Донецкий Шахтер накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Реала сообщил, что в поединке не смогут принять участие защитники команды Сергей Кривцов и Давид Хочолава. Такая информация появилась на официальном сайте клуба.

Помимо Кривцова и Хочолавы, помчь команде также не смогут ряд других футболистов.

В списке травмированных донецкого клуба по-прежнему остаются левые защитник Виктор Корниенко и Исмаили, а также молодой игрок "горняков" Богдан Вьюнник, Евгений Коноплянка и Максим Малышев. Все остальные игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшей игре.

Матч между Шахтером и Реалом состоится во вторник, 2 декабря. Начало поединка в 19:55. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.