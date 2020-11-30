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-
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-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
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Истанбул Башакшехир
-
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-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
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Кривцов и Хочолава не сыграют против Реала

30 ноября 2020

Реал - Шахтер, Getty images

Двое защитников Шахтера не помогут команде в ближайшем поединке Лиги Чемпионов.

Донецкий Шахтер накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Реала сообщил, что в поединке не смогут принять участие защитники команды Сергей Кривцов и Давид Хочолава. Такая информация появилась на официальном сайте клуба.

Помимо Кривцова и Хочолавы, помчь команде также не смогут ряд других футболистов.

В списке травмированных донецкого клуба по-прежнему остаются левые защитник Виктор Корниенко и Исмаили, а также молодой игрок "горняков" Богдан Вьюнник, Евгений Коноплянка и Максим Малышев. Все остальные игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшей игре.

Матч между Шахтером и Реалом состоится во вторник, 2 декабря. Начало поединка в 19:55. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.

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