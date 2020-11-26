Ханданович: Ситуация в группе ЛЧ очень сложная, но мы не теряем надежды

Голкипер Интера прокомментировал поражение своей команды в матче против Реала.

Вратарь Интера Самир Ханданович поделился мыслями о поражении своей команды в домашнем поединке 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского Реала (0:2).

"Ситуация очень тяжелая, но мы не теряем надежды, так что посмотрим, что будет дальше. Мы попали в очень сложную группу, но нам нужно показывать свои лучшие качества на поле, ведь все будет зависеть от нашей игры.

Реал более заточен на игру в атаку, а не на оборону, поэтому даже когда они вышли вперед на старте матча, они двигали мяч очень быстро и мы оставались ни с чем. Такой стиль игры – это хлеб Реала", — приводит слова Хандановича Sky Sport Italia.

Напомним, что Интер дома уступил Реалу (0:2), максимально усложнив для себя задачу попадания в плей-офф Лиги Чемпионов. Голы в составе "сливочных" забивали Эден Азар и Родриго, а на 33 минуте матча Артуро Видаль получил две желтых карточки за разговоры с арбитром, оставив свою команду в меньшинстве.

После четырех стартовых игр команда Конте занимает последнее место в группе, набрав всего 2 очка.

Ранее главный тренер Интера заявил, что эта игра продемонстрировала разницу между Реалом и Интером.