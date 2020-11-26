Интер — Реал 0:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Мадридский Реал в поединке четвертого тура Лиги чемпионов сумел воспользоваться очередной грубой осечкой донецкого Шахтера, обыграв на выезде миланский Интер с помощью голов в обоих таймах (2:0). Серьезное подспорье для успеха команды Зинедина Зидана обеспечило глупое удаление Артуро Видаля, который за считанные секунды в середине первого тайма сумел заработать две желтые карточки за неспортивное поведение.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Интер — Реал 0:2

Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 46) — Хакими (Санчес, 63), Барелла, Гальярдини (Сенси, 78), Видаль, Янг — Лукаку (Эриксен, 86), Мартинес (Перишич, 46)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Варан, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор (Каземиро, 58) — Васкес, Диас (Родриго, 58), Азар (Винисиус, 78)

Предупреждения: Гальярдини, Видаль, Сенси.