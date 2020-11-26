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-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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-
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Интер — Реал 0:2 Видео голов и обзор матча

26 ноября 2020

Интер — Реал, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Мадридский Реал в поединке четвертого тура Лиги чемпионов сумел воспользоваться очередной грубой осечкой донецкого Шахтера, обыграв на выезде миланский Интер с помощью голов в обоих таймах (2:0). Серьезное подспорье для успеха команды Зинедина Зидана обеспечило глупое удаление Артуро Видаля, который за считанные секунды в середине первого тайма сумел заработать две желтые карточки за неспортивное поведение.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Интер — Реал 0:2
Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 46) — Хакими (Санчес, 63), Барелла, Гальярдини (Сенси, 78), Видаль, Янг — Лукаку (Эриксен, 86), Мартинес (Перишич, 46)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Варан, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор (Каземиро, 58) — Васкес, Диас (Родриго, 58), Азар (Винисиус, 78)

Предупреждения: Гальярдини, Видаль, Сенси.

На 33-й минуте был удален Артуро Видаль (Интер) (повторное предупреждение).
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