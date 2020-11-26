Конте: Сегодня мы увидели разницу между Интером и Реалом

Главный тренер Интера поделился своими мыслями о проигранном поединке Лиги Чемпионов.

Менеджер Интера Антонио Конте прокомментировал матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда уступила мадридскому Реалу (0:2).

"Всегда очень сложно играть против топ-команд, таких как Реал, а когда ты пропускаешь гол и теряешь игрока, задача становиться практически невыполнимой. Сегодня мы увидели разницу между ними и нами. Но это не должно нас огорчать. Мы должны принять это поражение, много работать, быть злыми и терпеливыми, чтобы понять, на каком уровне мы находимся и не позволить "раскачивать" команду снаружи.

Я не думаю, что мы слабые, потому что мы забиваем достаточно много голов. Скорее мы просто слишком много пропускаем. Мы принимаем эту ситуацию.

Мы сыграли лучше и были намного агрессивнее в Мадриде, но сегодня было очень сложно вернуться в игру после пропущенного гола и удаления, это нас добило. Тем не менее, я считаю, что сегодня мы очень много работали и отдали на поле все силы. Не стоит забывать, что мы играли с Реалом, одним из сильнейших клубов Европы", — приводит слова Конте Football Italia.

Также наставник Интера выразил соболезнования по поводу смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.

"Мы все скорбим из-за потери человека, который писал историю футбола и навсегда оставил в нем свой след. Он был поэзией футбола. Мне посчастливилось играть против него, общаться с ним, и я до сих пор не могу поверить, что его больше нет, особенно учитывая то, что он был так молод. Это очень грустно", — сказал Конте.

Напомним, что уступив дома мадридскому Реалу (0:2), Интер остался на последней строчке группе В, набрав всего 2 очка в четырех играх Лиги Чемпионов.