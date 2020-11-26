Кривцов: Практически все залетало в наши ворота, хотя по игре мы не уступали
26 ноября 2020
Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал разгром от Боруссии М.
Сергей Кривцов считает, что Шахтер уступил сопернику только в реализации в матче четвертого тура группового раунда против Боруссии М.
"Я допустил ошибку, которая привела к пенальти, – цитирует защитника Шахтера официальный сайт УЕФА
. – Пропустили быстрый гол, два "стандарта" привели к разгрому. Практически все залетало в ворота, хотя по игре мы не уступали".
"Было очень тяжело противостоять Эмболо и Тюраму, особенно когда мы с Бондарем оставались с ними два в два".
Источник:
Официальный сайт УЕФА