Кривцов: Практически все залетало в наши ворота, хотя по игре мы не уступали

Сергей Кривцов считает, что Шахтер уступил сопернику только в реализации в матче четвертого тура группового раунда против Боруссии М.

"Я допустил ошибку, которая привела к пенальти, – цитирует защитника Шахтера официальный сайт УЕФА . – Пропустили быстрый гол, два "стандарта" привели к разгрому. Практически все залетало в ворота, хотя по игре мы не уступали".

"Было очень тяжело противостоять Эмболо и Тюраму, особенно когда мы с Бондарем оставались с ними два в два".