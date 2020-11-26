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-
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-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
02 декабря
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Кривцов: Практически все залетало в наши ворота, хотя по игре мы не уступали

26 ноября 2020

Сергей Кривцов и Бриль Эмболо, Getty Images

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал разгром от Боруссии М.

Сергей Кривцов считает, что Шахтер уступил сопернику только в реализации в матче четвертого тура группового раунда против Боруссии М.
 
"Я допустил ошибку, которая привела к пенальти, – цитирует защитника Шахтера официальный сайт УЕФА. – Пропустили быстрый гол, два "стандарта" привели к разгрому. Практически все залетало в ворота, хотя по игре мы не уступали".
 
"Было очень тяжело противостоять Эмболо и Тюраму, особенно когда мы с Бондарем оставались с ними два в два".
 
Во втором матче группы В Реал обыграл Интер, после чего Шахтер опустился на третье место.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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