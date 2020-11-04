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-
24 ноября
22:00
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-
25 ноября
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-
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-
25 ноября
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Шахтер во втором матче кряду провалился в атаке: анализ поражения от Боруссии

04 ноября 2020

Марлос, фото: ФК Шахтер

Football.ua анализирует крупное поражение донецкого Шахтера в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от Боруссии Менхенгладбах.

После вчерашних 0:6 у кого-то может быть шоковое состояние. Мол, как же так, ведь эта же команда еще две недели назад обыгрывала Реал, а в прошлый вторник так достойно смотрелась в матче с Интером. Но на самом деле ничего экстраординарного не произошло — Шахтер испытывает все те же проблемы: команда Луиша Каштру не готова к прессингу соперника (давление Гладбаха было серьезнее даже, чем у Интера), уязвима на флангах (особенно, когда активно подключаются в атаку крайние защитники соперника), и ничего не в состоянии создать сама.

Вот последний пункт про несостоятельность в атаке, похоже, самый неожиданный. Сами посудите: второй матч кряду в Лиге чемпионов “горняки” наносят за матч лишь четыре удара, эти попытки Шахтера весят крайне мало по метрике xG — 0,5. Против Интера и вовсе был показатель 0,01.

Давайте попробуем разобраться, что произошло вчера в Киеве. Но сперва, по традиции, перейдем к составам.

Луиш Каштру вновь выбрал систему игры без ярковыраженного форварда. Жуниор Мораес вышел лишь после перерыва, а номинального нападающего играл Тайсон. Тем не менее, седьмой номер регулярно опускался в глубину и мог оказаться на одной линии с инсайдами: Маркосом Антонио или Марлосом. В центральном треугольнике была выбрана схема с одним опорником — Майконом и двумя инсайдами. В итоге, формация 4-2-3-1 со все теми же исполнителями, которые играли и с Интером. 

Марко Розе решил не менять состав, игравший неделю назад вничью с Реалом — все те же 4-2-3-1.

Шахтер vs Боруссия — Football tactics and formations
 
Шахтер превзошел Боруссию в плане контроля мяча, а также по количеству и точности передач:
 

Но когда мы доходим до передач, которые действительно определяют атакующие аспекты, ситуация плачевная:

 

Теперь смотрим на количество и качество созданных моментов:

 
Добавим, что лишь один удар Тете по системе хG потянул на 0,3 — это, похоже, единственный голевой момент Шахтера. Какой можем сделать первый вывод? "Горняки" контролировали мяч, но делали это стерильно. Команда не заходила в штрафную площадь Гладбаха. Отсюда выплывает, что футболисты Шахтера не могли вывести партнеров на хорошую позицию для удара. Ситуация с гостями противоположна. 

Построение атак Боруссии и уязвимость обороны Шахтера

Боруссия коротко разыгрывала от ворот, к паре центральных защитников опускались поочередно Кристоф Краммер или Флориан Нойхауз, а крайние защитники поднимались максимально высоко в очень широких позициях, у самой бровки. Соответственно, крайние атакующие полузащитники смещались в полуфланги. Луиш Каштру не мог не знать о такой особенности билд-аппа соперника. Но несмотря на это, португальский наставник, похоже, не давал указаний Тете и Манору Соломону играть на одной линии с четверткой защитников и следить за фланговыми подключениями соперников. 

Как итог, в первом тайме получалась такая картина:

 

Обратите внимание на узкое расположение двух линий обороны “горняков”, Лайнер и Бенсабаини находятся абсолютно неприкрытыми в максимально широких позициях. Таким образом, Гладбах получает максимальное преимущество на флангах атаки. А теперь вспомните первый гол: Лайнер получает мяч на фланге и без особого сопротивления от кого-либо в оранжевом делает прострел в центр.

 
И лишь при 0:3 Каштру с бровки, видимо, дал указания атакующим крайним полузащитникам садиться ниже и отрабатывать в обороне.

Команда Розе намного чаще атаковала через правый фланг — 51% от всех атак, 27% атак — левым флангом и 22% — по центру. Вообще, противостояние именно на флангах было ключевым вчера. 

Успешные отборы мяча
 
Обратите внимание, что подавляющее большинство успешных отборов было совершенно на флангах и на половине Боруссии. В этом плане немцы превзошли Шахтер —  против 14.
 
 

Перехваты

 
По части перехватов ситуация похожая. Единственное, Шахтер больше перехватывал мяч у своей штрафной площади. Все это вылилось в равенство — 14 против 14. 
 
 

Дриблинг

 
Обе команды использовали дриблинг на флангах или же в полуфлангах. Игроки Шахтера в этом аспекте были куда успешнее команды Марко Розе — 21 против 11 попыток в пользу "горняков". Успешность — 11 против 4. 
 
 

Прессинг 

 
Наверное, самый важный показатель этого матча. Здесь начнем с Шахтера. "Горняки" часто прибегали к высокому прессингу. Правда, в первом тайме успешных попыток было не так уж и много. После матча об этом намекнул и сам Каштру.
 
"Что мы хотели изменить по ходу матча? Добавить интенсивности. В первом тайме мы совершенно не фолили, не создавали никаких сложностей сопернику, тогда как Боруссия постоянно проходила вперед и создавала моменты у наших ворот. На протяжении всего поединка мы хотели это исправить".
 
Возвращаемся к показателю Pressure (давление), о котором мы говорили и в матче с Интером. Напомним, что Pressure — это давление одной команды на футболистов соперника при приеме, при контроле или же при "освобождении" от мяча. С помощью этого показателя можно определить количество попыток давления, а также их качество. Так вот, в перерыве Каштру сменил Тайсона, Марлоса и Маркоса Антонио. Смотрим на их показатель Pressure. Тайсон — 11 попыток давления и 1 удачная, Марлос — 3 успешных из 10, Антонио — 1 из 6. Еще взглянем на Майкона, который отыграл 69 минут — 3 удачных попытки из 13. 
 
Боруссия в первом тайме достаточно легко проходила прессинг "горняков". Однако! Если мы берем показатель Pressure по всему матчу, то здесь качество давления у Шахтера лучше, чем у немцев. Смотрим внимательно. Всего за матч "оранжево-черные" совершили 118 попыток давления, Боруссия — 121. Но в плане успешных попыток давления Шахтер значительно превзошел команду Марко Розе — 40 против 28.
 
Система прессинга Боруссии была построена таким образом, чтобы в момент, когда крайние защитники получают мяч, у них не было вариантов отдать передачу вперед, лишь поперек и назад. Упомянем о еще одном интересном показателе, который обсчитывает StatsBomb — выполненные передачи под давлением соперника. Здесь очевидно, что больше всего нагрузки выпало на защитную линию и опорников Шахтера. Таким образом, чаще всего передачи под давлением выполняли Майкон (8), Хочолава (6), Патрик (6), Бондарь (5), два крайних защитника — по 4.
 
 
Еще один важный момент. Учитывая, что игроки Боруссии перекрывали варианты для передачи вперед низом с продвижением, Шахтер вынужден был часто прибегать к длинным вертикальным забросам. Здесь лучше всех преуспел именно Хочолава — 14 из 15. Значительно хуже показатели у Бондаря и Трубина. Но несмотря на это, единственное верховое единоборство из атакующих футболистов выиграл Манор Соломон. Именно, из-за этого, на наш взгляд, Шахтер испытывал большие проблемы при построении атак.
 
 

Выводы

 
Если в матче с Интером "горнякам" повезло в том плане, что соперник не смог вообще ничего реализовать, а моментов создал достаточно, то в игре с Боруссией, кажется, залетело все. Или почти все. Шесть пропущенных при 2,3 показателя хG — это, конечно же, перебор. Но! Каштру после матча заявил, что Боруссия его не удивила. Тогда откуда такие провалы на флангах защиты в стартовые 25-30 минут, когда счет стал уже 0:3? Фланговые защитники Гладбаха, наверное, никогда не имели столько пространства как вчера. 
 
Проблемы в атаке во втором матче кряду в ЛЧ — это уже, скорее, закономерность. Боруссия, как и Интер, очень быстро откатываются назад, не дают пространства между линиями, все очень компактно. Шахтер, по правде сказать, и в УПЛ имел проблемы с командами, которые паркуют автобусы. Вспомните хотя бы матчи с Ворсклой и Рухом, но здесь Шахтер столкнулся с командами, которые позиционно обороняются просто в разы лучше. Как итог, вылазки к штрафной соперника заканчивались тем, что мяч по флангам доставлялся назад к защитникам и все начиналось заново. 
 
Статистические показатели InStat, StatsBomb, WhoScored
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