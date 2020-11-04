Трубин, Бондарь и Корниенко — худшие игроки Шахтера в матче с Боруссией М по версии Whoscored

Статистический портал оценил игру футболистов украинской команды.

Шахтер в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Боруссию М и проиграл со счетом 0:6.

Авторитетный портал Whoscored выставил оценки участникам матча. Так, Трубин, Бондарь и Корниенко получили наинизшие баллы в составе "горняков".

Лучшим в стане дончан оказался Манор Соломон, который получил оценку 6,5.

Отметим, что на обе команды лучшим оказался нападающий Боруссии М Плеа, который отметился тремя голами и результативной передачей.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Боруссия М.