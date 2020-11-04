Шахтер — Боруссия М. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссией.

Случаются, порой, такие поединки, после которых нет особой надобности долго рассуждать над причинами поражений и допущенными ошибками по ходу игры со стороны тренерского штаба и игроков. Матч на главной арене страны вечером во вторник был одним из таковых. Шахтер был брутальным образом уничтожен представителем Германии, не получив даже малейшей возможности исправить ситуацию по ходу игры. Провалились все, без исключений. А результат этой игры теперь будет громогласными 0:6 довлеть над рискованной затеей Луиша Каштру в третий раз в этом евросезоне выставить состав из молодых футболистов. Стратегия пошла по наклонной, вместе с результатами команды. И теперь велик соблазн прикрыть эту лавочку, и вернуться к старым наброскам, но не станет ли такой шаг еще большей ошибкой. "Горняки" рискуют попасть в цугцванг?

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 3,5. Трубин допустил свою ошибку уже после того, как в его воротах побывали четыре гола, чего вполне достаточно было для того, чтобы сломить психику даже опытного голкипера. Андрей Пятов не был бы панацеей в контексте игры с Боруссией, поэтому списывать неудачи Шахтера на действия игрока в рамке ворот, как минимум, неуместно. Да и были ли поводы? В не приведших к голам эпизодах, где требовалось участие Трубина, Анатолий справлялся достойно.

Додо — 3,5. Бразилец ходил вперед несколько смелее, чем украинец на противоположном фланге, но также регулярно получал переводы от соперников в зону у себя за спиной, а проводившему провальный поединок Бондарю приходилось еще и страховать партнера по команде. Результат действий в атаке со стороны Додо мог прийти в том небольшом промежутке игры с мячом от дончан на чужой половине в первом тайме, но завершения не последовало.

Валерий Бондарь — 2,5. Сложно сказать, что происходит в голове у центрального защитника дончан в последних матчах, но его выступления становятся хуже от матча к матчу. 1,5 пропущенных гола можно смело записывать на счет Бондаря, ведь именно он упустил Плеа при первом точно ударе соперника, после чего в открытую привез в ворота Шахтера второй пропущенный мяч, который оказался на его персональном счету в качестве автогола. Этих 17 минут его выступлений вполне хватило для того, чтобы признать его одним из худших в этот вечер на футбольном поле.

Давид Хочолава — 3,0. Грузинскому партнеру по команде Бондаря пришлось регулярно походу поединка страховать ошибки своего коллеги. При этом, Хочолава и сам не был безгрешен в позиционной опеке, а шестое взятие ворот Шахтера может смело записать на свой счет — офсайдную линию так "ронять" непозволительно, хотя колоссальное рвение Плеа в этом эпизоде нельзя было не отметить.

Виктор Корниенко — 3,0. Левый защитник Шахтера начал поединок достаточно высоко, за что его команды была быстро наказана, а сам игрок в дальнейшем не так уж и часто заходил за центральную линию по ходу поединка. Более опытный Лайнер легко выиграл у него противостояния, что было вполне очевидно, ведь Корниенко без подключений в атаке это бомба замедленного действия для обороны его команды — над игрой один в один с точки зрения защиты предстоит еще очень много работы. Благо, Виктору всего 21 год.

Майкон — 4,0. Бразилец неплохо исполнял возложенные на него обязанности в опорной зоне, однако схемой игры оппонентов была атакующий костяк был направлен именно в данную зону обороны Шахтера. И тут явное упущение Каштру: Плеа, Хофманн, Штиндль, Крамер, Нойхаус — все они, так или иначе, подключаются в центральную зону атаки, где у дончан был только один футболист. В этом и вся боль дончан в этот вечер — хотели сыграть первым номером, с контролем мяча, но попали под каток, для которого предварительно "вымели площадку".

Маркос Антонио — Марлос — 3,0. Полузащитники Шахтера были погребены в болоте из силовых футболистов соперников в центре поля. Антонио и Марлос напрямую зависят от темпа команды в атаке, однако зоны предполагаемого паса для них закрывал прессинг со стороны Боруссии. В итоге, ни пас отдать, ни мяч потрогать за проведенный на поле первый тайм. Каштру без угрызений совести снял этих двух футболистов в перерыве и был прав в этом решении. 64 передачи для разыгрывающих — слишком мало с точки зрения донецкого Шахтера.

Манор Соломон — 4,0. Израильтянин лишь в концовке поединка начал показывать привычные для себя рывки с мячом, но большую часть игрового времени принимал мяч на номинальной позиции левого защитника, откуда угрозу для чужих ворот точно нести не мог. Соломону можно сказать спасибо только за старания — не каждый игрок Шахтера так активно двигался по полю даже после шестого пропущенного.

Тете — 3,0. Бразилец покрывал большее пространство в своих перемещениях по ходу поединка, чем Манор, но эффективности от этих действий было не так уж и много. Тете отдал всего 16 передач за игру — меньше сделал только Мораес, не шел в привычную для себя обводку и был малозаметен в командном прессинге, хотя и старался периодически отыгрывать правого флангового защитника, вот только розыгрыш Боруссии в тех эпизодах проходил с другой стороны поля. Плюс, единственный момент Шахтера за весь поединок не был им реализован. Малая беда, но все же.

Тайсон — 3,0. Сыграть с ложной девяткой на острие атаки было крайне странным решением от Каштру в матче против Боруссии из Менхенгладбаха. Неделей ранее даже с таранным форвардом в виде Бензема мадридский Реал мало что смог сходу предоставить "жеребцам" на их поле. А тут… Шахтер фактически отказался от наконечника в расчете на стеночки у входа в чужую штрафную. Однако для этих самых "стеночек" неплохо бы доставлять мяч на чужую половину, где за него надо было еще зацепиться. И вот с этим у Тайсона дела обстоят ровным счетом никак.

Виктор Коваленко — 2,5. Украинец в игру не попал. Заменять Марлоса по ходу поединка — та еще задача, но даже до столь невидимого состояния 11-го номера Шахтера Коваленко приблизиться не смог, оказавшись под тем же самым прессингом, что и партнеры по команде. Был тайм в распоряжении, а в итоге — мяч даже меньше попадал к Виктору, чем к его предшественнику.

Алан Патрик — 3,0. Патрик для центра полузащиты Шахтер был немного лучшим вариантом, чем замененных им Антонио. Однако эта небольшая разница материализовалась лишь в большем числе касаний мяча за отведенное игроку время, но результат от этих действий был таким же, как и у предшественника.

Жуниор Мораес — 2,5. Номинальный форвард уже с выхода на замену попал в еще более тяжелую ситуацию, чем та, в которой находился Тайсон с первых минут. Мораес расположился выше в линии атаки, что фактически отрезало его от остальных партнеров, ведь мяч Шахтеру удавалось доставлять к чужой штрафной лишь изредка. 12 касания мяча за отведенный тайм игрового времени — наименьший показатель у дончан.

Тарас Степаненко появился на поле на 69-й минуте матча с задачей, внимание, стабилизировать центр поля Шахтера. Да, при счете 0:5 на табло этот шаг показался Каштру своевременным. Безусловно, физические кондиции опорного полузащитника являются информацией, доступной исключительной тренерскому штабу, но неужели один из ключевых игроков команды в полузащите был настолько плох на последних тренировках, чтобы не попасть в старт на эту игру? Есть сомнения по этому поводу, ведь им за 20 минут на поле было сделано больше половины от общего числа пасов Майкона до этого.

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