Гасперини: Разница в классе была слишком ощутимой

Главный тренер Аталанты дал комментарий после матча с Ливерпулем.

Ливерпуль в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Аталанте и добился победы со счетом 5:0.

Главный тренер бергамсков Джан Пьеро Гасперини отметил, что разница в уровне команд была слишком ощутимой.

"Нам всем было над чем подумать, ведь в прошлом сезоне мы крупно проиграли Манчестер Сити. Знали, что должны прибавить. Но разница в классе была слишком ощутимой сегодня. Нам надо прибавлять в тактике, в построении командной игры. Мы подошли к этому матчу после двух хороших игр и верили, что можем хорошо сыграть, но соперник попросту был лучше.

Посмотрим, как сложатся наши следующие матчи. У нас есть время, чтобы поработать над собой. Мы слишком много пропускаем в последнее время и мало забиваем. Мы недостаточно много и хорошо бегаем. Над этими вещами нам надо поработать", — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Ливерпуль.