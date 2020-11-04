Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Гасперини: Разница в классе была слишком ощутимой

04 ноября 2020

Гасперини: Разница в классе была слишком ощутимой

Главный тренер Аталанты дал комментарий после матча с Ливерпулем.

Ливерпуль в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Аталанте и добился победы со счетом 5:0.

Главный тренер бергамсков Джан Пьеро Гасперини отметил, что разница в уровне команд была слишком ощутимой.

"Нам всем было над чем подумать, ведь в прошлом сезоне мы крупно проиграли Манчестер Сити. Знали, что должны прибавить. Но разница в классе была слишком ощутимой сегодня. Нам надо прибавлять в тактике, в построении командной игры. Мы подошли к этому матчу после двух хороших игр и верили, что можем хорошо сыграть, но соперник попросту был лучше.

Посмотрим, как сложатся наши следующие матчи. У нас есть время, чтобы поработать над собой. Мы слишком много пропускаем в последнее время и мало забиваем. Мы недостаточно много и хорошо бегаем. Над этими вещами нам надо поработать", — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Ливерпуль.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Джан Пьеро Гасперини, Getty Images 28 октября 2020 Гасперини: Аталанта сыграла отлично и сделала классный камбэк
Гасперини: Клопп — ориентир для всех тренеров 02 ноября 2020 Гасперини: Клопп — ориентир для всех тренеров
Гасперини: Малиновский может сыграть на нескольких позициях 31 октября 2020 Гасперини: Малиновский может сыграть на нескольких позициях
 
 Rambler's Top100